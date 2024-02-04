شكرا لقرائتكم خبر عن 1.76 مليار ريال أرباح البنك السعودي للاستثمار في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك السعودي للاستثمار صافي ربح في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، يقدر بنحو 1.761 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 16.8%، مقارنة بـ 1.507 مليار ريال، في عام 2022.

وقال البنك في بيان على تداول: إن صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار ارتفع بنسبة 20% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار.

وارتفع صافي الربح بنسبة 16.8% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات.

وزاد إجمالي دخل العمليات بنسبة 21% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، واستهلاك وإطفاء، وإيجار ومصاريف مباني، ورواتب ومصاريف الموظفين.

وزاد صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بسبب ارتفاع الإضافات لهذه الفترة وانخفاض المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة خلال العام.