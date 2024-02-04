التراجع الكبير.. الذهب يواصل الانخفاض مع بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، تراجعها الكبير، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 125 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وخلال تعاملات أمس السبت، انخفض سعر جرام الذهب بشكل مفاجئ بنحو 200 جنيه، بعد تراجع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2383 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3064 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3575 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 4086 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية وبالتالي التداولات على السلع والمعادن ومنها الذهب.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة بانخفاض 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.