شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر 3550 جنيها لعيار 21 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد عقب هبوط سعر الذهب بحوالي 450 جنيها فى كافة الأعيرة المتداولة فى السوق المصرى وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3550 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4060 جنيها.

عيار 21 يسجل 3550 جنيها.

عيار 18 يسجل 3040 جنيها.

عيار 14 يسجل 2363 جنيها.

الجنيه الذهب 28400 جنيه.

عقود شراء وبيع الذهب أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 35264 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 35156 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب الغير واضح على الذهب.

ومن جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسى والاقتصادى.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره إن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.

كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023 بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.