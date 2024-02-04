solutions by stc تستحوذ على 40٪ من شركة “ديفوتيم الشرق الأوسط”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

استكملت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions) صفقة الاستحواذ على 40٪ من شركة “ديفوتيم الشرق الأوسط”، التابعة لمجموعة ديفوتيم العالمية، حيث بلغت كامل قيمة المنشأة حوالي 741.7 مليون ريال.

ويتوافق هذا الاستحواذ مع إستراتيجية النمو التي تتبناها مجموعة stc وشركة solutions by stc، للتوسع في الأسواق الجديدة وخطوط الأعمال الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc المهندس عمر بن عبدالله النعماني أن الاستحواذ ينتج شراكة إستراتيجية بين solutions by stc و “ديفوتيم الشرق الأوسط” الأمر الذي يوسع نطاق الأعمال للشركتين وتقديمهما لخدمات متكاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات الرقمية لتلبية احتياجات السوق من المنتجات التقنية والحلول الرقمية في المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الإستراتيجية من شأنها تمكين عملاء الشركتين من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالهم وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة “ديفوتيم الشرق الأوسط” المهندس أسامة الغول، أن الشراكة الإستراتيجية مع solutions by stc تمثل فصلاً جديداً لتطور الشراكة، كونها لاعباً رئيسياً في تمكين التحول الرقمي في المملكة.