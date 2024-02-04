شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و7% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بنحو7%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو 7%.

وسجلت أسعارالنفط 77.33 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.28دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

وأكدت الجزائر استعدادها لمواصلة التخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل، بالتشاور مع البلدان الأخرى لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" من أجل مواجهة تطورات السوق الدولية، مشيرة إلى أنها نفذت بالفعل التخفيض الطوعى لإنتاجها والمتفق عليه في 30 نوفمبر الماضي بمقدار 51 ألف برميل يوميا منذ مطلع يناير المنصرم ولمدة 3 أشهر.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان لها أن الجزائر على استعداد بعد الـ31 مارس المقبل، وبالتشاور مع شركائها "أوبك بلس" لمواصلة الجهد الإضافي واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة إذا استدعت ظروف السوق النفطية ذلك.

وأضاف البيان أن تنفيذ هذا القرار ينم عن التزام الجزائر المتواصل تجاه استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.