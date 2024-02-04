شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤوم»: تغيير في نسبة ملكية أحد كبار المساهمين في الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة رؤوم التجارية خطابا بتاريخ 04/02/2024م، من عبدالعزيز الحميد، أحد مؤسسي الشركة ومن كبار مساهميها، بخصوص بيع جزء من أسهمه في الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بيع الأسهم، لغرض تحقيق أحد متطلبات الانتقال للسوق الرئيسي وهو شرط السيولة.
وأضافت الشركة أنه سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بيع الأسهم، لغرض تحقيق أحد متطلبات الانتقال للسوق الرئيسي وهو شرط السيولة.
وأضافت الشركة أنه سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.