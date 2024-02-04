الاقتصاد

«رؤوم»: تغيير في نسبة ملكية أحد كبار المساهمين في الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة رؤوم التجارية خطابا بتاريخ 04/02/2024م، من عبدالعزيز الحميد، أحد مؤسسي الشركة ومن كبار مساهميها، بخصوص بيع جزء من أسهمه في الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بيع الأسهم، لغرض تحقيق أحد متطلبات الانتقال للسوق الرئيسي وهو شرط السيولة.
وأضافت الشركة أنه سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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