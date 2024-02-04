شكرا لقرائتكم خبر عن «رؤوم»: تغيير في نسبة ملكية أحد كبار المساهمين في الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة رؤوم التجارية خطابا بتاريخ 04/02/2024م، من عبدالعزيز الحميد، أحد مؤسسي الشركة ومن كبار مساهميها، بخصوص بيع جزء من أسهمه في الشركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بيع الأسهم، لغرض تحقيق أحد متطلبات الانتقال للسوق الرئيسي وهو شرط السيولة.

وأضافت الشركة أنه سيترتب على ذلك تغيير في قائمة كبار الملاك في الشركة.