شكرا لقرائتكم خبر عن الزيوت المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية على قائمة أكبر صادرات مصر للخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما بعد يوم تكتسب الصادرات المصرية جدارة جديدة في الأسواق الخارجية خاصة في الشهور الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث حققت زيادة ملحوظة على مستوى السلع المصدرة إلى الأسواق الخليجية.

وتظهر بيانات الجهاز، تطور مجموعة السلع المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر عام 2023، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة القائمة، وضمت القائمة صادرات الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 243 مليون و895 ألف دولار، مقابل 131 مليون و875 ألف دولار ، بزيادة 112 مليون و20 ألف دولار، يليها النحاس ومصنوعاته بقيمة 268 مليون و756 ألف دولار، مقابل 204 مليون و95 ألف دولار، بزيادة بلغت 64 مليون و661 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 161 مليون و635 ألف دولار، مقابل 136 مليون و306 ألف دولار، بزيادة بلغت 25 مليون و329 ألف دولار.

وجاءت دولة الإمارات العربية في وصافة القائمة، حيث ضمت قائمة السلع كلا من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة بلغت 671 مليون و650 ألف دولار، مقابل 656 مليون و303 ألف دولار، بزيادة بلغت 15 مليون و347 ألف دولار ، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 234 مليون و454 ألف دولار، مقابل 203 مليون و516 ألف دولار، بزيادة بلغت 30 مليون و938 ألف دولار.

وتظهر بيانات الجهاز، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نحو 4 مليارات و346 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 4 مليارات و182 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة بلغت 164 مليون و284 ألف دولار، وفى المقابل سجلت الواردات من دول مجلس التعاون نحو 9 مليارات و477 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل 13 مليار و443 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ 3 مليارات و966 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة قائمة دول مجلس التعاون الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو ملياري و153 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقابل ملياري دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 150 مليون دولار، يليها دولة الإمارات العربية بقيمة بلغت مليار و658 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل مليار و563 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 95 مليون و82 ألف دولار.