بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.. مصطفى بكري: المركزي سيقضي على السوق الموازية

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي مصطفى بكري، على تراجع الدولار في السوق السوداء، بعد تسجيله مستويات قياسية خلال الأيام الماضية.

وكتب بكري على حسابه بتطبيق إكس:"الدولار يهبط إلي خمسين جنيها في السوق الموازيه منذ قليل . هذا الصعود مفتعل بسبب المضاربات والحروب الاقتصاديه واللغط الإعلامي . المتوقع مزيدا من الهبوط ، خاصه مع قرب دخول مبلغ مالي كبير إلي البنك المركزي، والذي سيتحكم في سعر السوق ويقضي علي السوق الموازيه".

واصل الدولار في السوق السوداء تراجعه الكبير، بحوالي 25%، حيث سجل الأحد، ٤ فبرايل ٢٠٢٤، مستويات وصلت إلى 56 جنيها، بعد أن وصل إلى 70 جنيهاً، الأيام الماضية.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، جاء ذلك بعد أن واصلت الحكومة مساعيها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة، ونجحت الحملات الأمنية بجانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة في حدوث تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.

وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.