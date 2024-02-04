solutions by stc تستحوذ على 40% من ديفوتيم الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions) صفقة الاستحواذ على 40% من شركة «ديفوتيم الشرق الأوسط»، التابعة لمجموعة ديفوتيم العالمية، حيث بلغت كامل قيمة المنشأة حوالي 741.7 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأن هذا الاستحواذ يتوافق مع استراتيجية النمو التي تتبناها مجموعة stc وشركة solutions by stc، للتوسع في الأسواق الجديدة وخطوط الأعمال الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـsolutions by stc المهندس عمر النعماني أن الاستحواذ ينتج شراكة استراتيجية بين solutions by stc و»ديفوتيم الشرق الأوسط» الأمر الذي يوسع نطاق الأعمال للشركتين وتقديمهما لخدمات متكاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات الرقمية لتلبية احتياجات السوق من المنتجات التقنية والحلول الرقمية في المملكة والمنطقة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها تمكين عملاء الشركتين من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالهم وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة «ديفوتيم الشرق الأوسط» المهندس أسامة الغول، أن الشراكة الاستراتيجية مع solutions by stc تمثل فصلا جديدا لتطور الشراكة، كونها لاعبا رئيسيا في تمكين التحول الرقمي في المملكة.

(solutions) تستحوذ على حصة في ديفوتيم الشرق الأوسط

مقدار الحصة 40%.

كامل قيمة المنشأة 741.7 مليون ريال.

الأهداف: