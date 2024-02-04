سينومي سنترز تبيع مركز صحارى بلازا مقابل 200 مليون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت المراكز العربية «سينومي سنترز» صفقة بيع مركز صحارى بلازا الواقعة في حي الملك فهد بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، وذلك لشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبمبلغ إجمالي يقارب 200 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن شروط الصفقة تتمثل في نقل سند الملكية خلال 45 يوما من تاريخ التوقيع مع امكانية التمديد ل 30 يوما إضافية بناء على موافقة الطرفين.

ويجب أن يكون سند الملكية خاليا من أي رهن عقاري أو التزام قانوني أو مالي وخالي من عقود الإيجار.

وأوضحت أن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار في قوائم الشركة مبلغ 99 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2023.

وأشارت الشركة إلى أن مركز صحارى بلازا يعد رابع أصل تبيعه في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال تقريبا.

وقالت :لم يعد صحارى بلازا، وهو متجر مستأجر واحد متعدد الأقسام، يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة الذي يهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة لسينومي سنترز باعتبارها المطور والمشغل الأول لمراكز التسوق العصرية في السعودية.

وأضافت الشركة إن إجمالي أرباح بيع صحارى بلازا يبلغ 79 مليون ريال بناء على القيمة العادلة للأصل كما في 30 سبتمبر 2023.

مبينة أنه سيكون التأثير على الإيرادات هامشيا عند 5 ملايين ريال سنويا.

واضافت أنه يتوقع ظهور الأثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2024، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام المبلغ المحصل من هذه الصفقة في ضخ السيولة وتعزيز المركز المالي للشركة.

بيع مركز صحارى بلازا