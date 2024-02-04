شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

التجارة بين السعودية وروسيا

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، بحضور نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمه.وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 المقام في العاصمة الرياض.وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وروسيا لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة، وتشجيع الاستثمار في البلدين.يُذكر أن إجمالي صادرات المملكة إلى روسيا بلغ 55.99 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.وتمثلت أبرز صادرات المملكة إلى روسيا في التعبئة والتغليف، والسيارات، والكيماويات والبوليمرات، والمنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والإلكترونيات.فيما ضمت واردات المملكة من روسيا، المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والكيماويات والبوليمرات.