شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 4-2-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية للمحابس، وإعمار مصر للتنمية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعبوات الطبية، والمطورون العرب القابضة، ومصر للألومنيوم، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمهندس للتأمين، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعة الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وليسيكو مصر، وابن سينا فارما، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجهينة للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 40 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 185.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.17%، والعرب على 5.26%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 307.8 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 353.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 27573 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 33483 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 11740 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9384 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 6611 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 4.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.80%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.91%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.151 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.96%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 129.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.28%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 57.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.16%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 22.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.55%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 37.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 52.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 91.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.72%.