بعد تراجع الدولار بالسوق السوداء.. هل تنخفض أسعار السلع في مصر؟.. محللون يجيبون

الشارقة - اميمة ياسر - أكد تجار ومحللون أنه من الصعب أن ينعكس التراجع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، على أسعار السلع والمنتجات في الوقت الحالي، خاصة في ظل قصر مدة هذا الانخفاض حتى الآن، والحاجة لفترة أطول وانتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بتوفير الدولار ومستقبل سعر الصرف.

فيما قال البعض الأخر، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن هذا التراجع قد ينعكس- في حالة استمراره في الأيام المقبلة- على استقرار أسعار السلع وتحجيم أي زيادة أخرى كانت يمكن أن تحدث.

كان سعر الدولار في السوق الموازية شهد تراجعا كبيرا بنحو 18 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ليصل إلى بين 54 و55 جنيها.

ويأتي ذلك بعد أن وصل سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية وصلت إلى حدود 73 جنيها