شكرا لقرائتكم خبر عن 2.36 مليار ريال.. أرباح بنك البلاد في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك البلاد بنسبة 13.8% في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لتسجل 2.368 مليار ريال، مقارنة بـ 2.081 مليار ريال في عام 2022.

ووفقا لبيان البنك على تداول، ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2%.

وبحسب البنك، يعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح.

وأشار إلى أن قابل ذلك انخفاض في دخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

ومن الجانب الآخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1%، وذلك نتيجة لارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

وأفاد بأن قابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. علاوة على انخاض، صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 41%.