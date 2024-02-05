شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بقيمة 108 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لصالح لشركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 108 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توريد أنابيب صلب، فيما تبلغ مدة العقد 11 شهرا.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الثالث والرابع للسنة المالية 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توريد أنابيب صلب، فيما تبلغ مدة العقد 11 شهرا.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الثالث والرابع للسنة المالية 2024م.