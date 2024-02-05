شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بقيمة 108 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لصالح لشركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 108 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توريد أنابيب صلب، فيما تبلغ مدة العقد 11 شهرا.

وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الثالث والرابع للسنة المالية 2024م.