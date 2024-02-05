الاقتصاد

أنابيب تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بقيمة 108 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لصالح لشركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 108 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن توريد أنابيب صلب، فيما تبلغ مدة العقد 11 شهرا.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الثالث والرابع للسنة المالية 2024م.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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