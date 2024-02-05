شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الرويس رئيسا للجنة المراجعة في «أسمنت الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية