شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الرويس رئيسا للجنة المراجعة في «أسمنت الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس التي تبدأ بتاريخ 29-01-2024 وتنتهي بتاريخ 28-01-2028 بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04-02-2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تتكون اللجنة من: إبراهيم الرويس رئيسا للجنة.
وبحسب الشركة فإن الرويس حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة، مشيرة إلى أن تاريخ بداية عضويته 1445-07-17 الموافق 2024-01-29.
وأضافت أن الرويس عضو مجلس إدارة ولجان مراجعة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة.
وتضم اللجنة وليد الجعفري عضوا، وهو حاصل على درجة بكالوريوس اقتصاد، وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة.
ومن ضمن أعضاء اللجنة: فيصل السلوم، وهو حاصل على درجة بكالوريوس مالية وماجستير إدارة الأعمال، وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة.
وتضم اللجنة في عضويتها، خالد الصليع، وهو حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة، وعضو سابق في مجلس إدارة هيئة السوق المالية، ورئيس سابق للجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تتكون اللجنة من: إبراهيم الرويس رئيسا للجنة.
وبحسب الشركة فإن الرويس حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة، مشيرة إلى أن تاريخ بداية عضويته 1445-07-17 الموافق 2024-01-29.
وأضافت أن الرويس عضو مجلس إدارة ولجان مراجعة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة.
وتضم اللجنة وليد الجعفري عضوا، وهو حاصل على درجة بكالوريوس اقتصاد، وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة.
ومن ضمن أعضاء اللجنة: فيصل السلوم، وهو حاصل على درجة بكالوريوس مالية وماجستير إدارة الأعمال، وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة.
وتضم اللجنة في عضويتها، خالد الصليع، وهو حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة، وعضو سابق في مجلس إدارة هيئة السوق المالية، ورئيس سابق للجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية.