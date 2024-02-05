شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح بنك الجزيرة إلى 1.02 مليار ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح بنك الجزيرة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 8.03%، مسجلا 1.020 مليار ريال، مقارنة بـ 1.109 مليار ريال في عام 2022.

وقال البنك في بيان على تداول: إن صافي الدخل انخفض بنسبة 8% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 5%.

وأضاف أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.

وأشار إلى أن ذلك قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.

وفي المقابل فقد انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 2% وذلك بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والاطفاء.

وبحسب البنك قابل ذلك ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وأشار إلى أن الانخفاض في صافي الدخل قابله ايضاً انخفاض في المخصص المحمل للزكاة وارتفاع في حصة من صافي الدخل في شركة زميلة.