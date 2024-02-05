شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» تعتزم إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تعتزم الشركة السعودية للكهرباء إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.وبحسب بيان الشركة على تداول تعتزم الشركة عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدءا من تاريخ 5-2-2024م،ومن المحتمل، وفقاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها (الطرح المحتمل).وعينت الشركة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل.وستحدد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين.وأوضحت الشركة أن الهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.وأفادت بأن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.