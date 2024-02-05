الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «ميفك ريت»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت عن الفترة من 01 يناير 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م ، بقيمة 5.862 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 73,276,800.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.8%.
وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30.
وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-08-05 الموافق 2024-02-15.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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