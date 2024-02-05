شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «ميفك ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت عن الفترة من 01 يناير 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م ، بقيمة 5.862 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 73,276,800.

وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.08 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.8%.

وأوضحت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30.

وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-08-05 الموافق 2024-02-15.

ونوهت بدفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

