بداية التعاملات.. الذهب يواصل التراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، حيث تراجع الجرام 75 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب خلال اليومين الماضيين بقيمة 350 جنيها، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وخسر سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمته ليصل إلى نحو 54 و55 جنيها بتعاملات أمس مقارنة بنحو 73 جنيها خلال تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2317 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2979 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من تعاملات يوم الاثنين بهبوط 14.68 دولار بنسبة 0.72% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.