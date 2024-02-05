الاقتصاد

“دراسة الجدوى للمشاريع”.. برنامج تدريبي ينظمه مركز “منشآت” بالمدينة المنورة غداً

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

ينظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة غداً، البرنامج التدريبي “دراسة الجدوى عنصر أساسي في البناء والتأسيس الناجح للمشاريع”، وذلك ضمن البرامج التي ينظمها المركز لدعم رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمفاهيم الرئيسة لأعداد دراسة جدوى الأعمال والمشاريع وتوضح السمات والمكونات الأساسية لها لمعرفة فرص النجاح ورسم خارطة الطريق لإنجاح المشروع.

ويتناول البرنامج الذي يعقد بمقر مركز المنشآت بالمدينة المنورة، دراسة الجدوة وأنواعها، وسماتها، وطرق قياس الفرص واحتياج السوق، وسبل الاستفادة من الخدمات المتاحة في “منشآت” للقيام بدراسة الجدوى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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