“أمانة القصيم” تطرح فرصة استثمارية بإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري سكني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص في المجال التجاري، تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري سكني بمدينة بريدة لمدة 25 سنة.

ويقع المشروع على مساحة 12.203م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 19 مارس 2024م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، التي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، و يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم: https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-24-008001-6004.