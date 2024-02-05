مهرجان الكمأة بسكاكا يجذب الزوار.. وأسعار العبوات من 200 إلى 1000 ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

شهدت فعاليات مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بمدينة سكاكا إقبالاً من الزوار وعشاق “الفقع” لشراء هذا الفطر البري الموسمي.

ويحتوي المهرجان على سلسلة من المحال المخصصة للباعة، فضلاً عن فعالية مزاد الفقع، حيث تتراوح أسعار العبوة الصغيرة من 200 إلى 500 ريال، فيما تتراوح أسعار العبوات الكبيرة من 500 إلى 1000 ريال.

من جانبه أكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، خلال زيارته للمهرجان على دعم الفرع لفعاليات المهرجان التي فتحت نوافذ تسويق للكمأة والنباتات العطرية والصناعات التحويلية القائمة عليها مثل: العطور، والصابون، ومنتجات العناية الشخصية، وغيرها.

يذكر أن المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا في مكتب سكاكا وتستمر فعالياته لمدة 10 أيام، يضم 30 جناحاً متنوعاً للمشاركين من الجهات والبائعين، بالإضافة إلى 20 أسرة منتجة تعرض منتجاتها للزوار.