شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": 12.9مليون طن صادرات الجزائر من الغاز المسال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "أن الجمهورية الجزائرية، شهدت أداء متميزا لصادرات الغاز الطبيعى المسال خلال الفترات الربع سنوية من عام 2023 بسبب النمو الواضح عن معدلات عام 2022، فخلال الربع الأول بلغت الصادرات نحو 2.8 مليون طن، ثم ارتفعت إلى 3.3 مليون طن خلال الربع الثاني ثم قفزت خلال الربع الثالث إلى 3.6 مليون طن، ومع انتهاء الربع الرابع سجلت الصادرات نحو 3.2 مليون طن.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط"أوابك"، أنه إجمالاً كأداء، بلغ إجمالي صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2023 نحو 12.9 مليون طن، وهو أعلى معدل للصادرات منذ عام 2010 أي منذ 13 عاماً، وذلك مقابل 10.2 مليون طن عام 2022، بنسبة نمو سنوي 26.1% وهي نسبة النمو الأعلى والوحيدة على مستوى الدول العربية خلال عام 2023.

وأشار التقرير، إلى أنه بهذا المستوى المرتفع من الصادرات، استطاعت الجزائر أن تحل في المرتبة الأولى في أفريقيا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ عام 2010، متخطية نيجيريا التي ظلت محتلة هذه المكانة لأكثر من عقد كامل، حيث بلغت صادرات نيجيريا نحو 12.8 مليون طن عام 2023، الشكل - 7 جدير بالذكر أن هناك 7 دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا تضم كل من الجزائر، ونيجيريا، ومصر، وأنجولا والكاميرون، وموزمبيق، وغينيا الاستوائية، تشكل مجتمعة نحو 15.5% من طاقة الإسالة العالمية.