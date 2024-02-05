الدولار يرتفع لمستويات جديدة مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمرين في 17 قطاعاً اقتصادياً والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.