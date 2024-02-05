شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تاريخي.. 11 مليون عامل بالقطاع الخاص في السعودية خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة إنجاز 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمرين في 17 قطاعاً اقتصادياً الدولار يرتفع لمستويات جديدة مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة

انضمام 32447 ألف سعودي إلى القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - كشف المرصد الوطني للعمل عن تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقمًا تاريخيًا، إذ بلغ عددهم ما يقارب (11,054,576) عاملًا في القطاع الخاص خلال شهر يناير.وأصدر المركز منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر يناير (2024)؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر يناير.وأرجع التقرير زيادة العاملين في القطاع الخاص، إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي.وأضاف أن من ضمن العوامل: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير (2,327,858) مواطنًا سعوديًا، فيما بلغ عدد المواطنين الذكور (1,375,478) مواطنًا.وبلغ عدد المواطنات السعوديات (952,380) مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,726,718) مقيمًا أجنبيًا، منهم (8,386,925) مقيمًا، و(339,793) مقيمة فقط.يستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، إذ انضم (32,447) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص", الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.ويعد المرصد الوطني للعمل مرصدًا وطنيًا أسس بأمر سام كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.