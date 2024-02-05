شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 78 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الحالي بارتفاع ملموس اليوم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى حوالي 78 دولارا للبرميل بعد تراجعه في الأسبوع الماضي بنسبة 4ر7% وكانت أكبر خسارة أسبوعية أكتوبر الماضي.

وارتفع خام برنت بنسبة 5ر0% إلى 71ر77 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر0% إلى 54ر72 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل وذلك وفقا لوكالة الأنباءالعمانية.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة أكبر خسائر أسبوعية لها منذ أوائل شهر أكتوبر 2023 بلغت نسبتها حوالي 7.4% لخام برنت وخام غرب تكساس.

وأضاف التقرير، أن أهم العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية على خلفية احتمال تخفيف حدة التوترات التي تهدد تدفقات الطاقة العالمية عبر منطقة الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.2 مليون برميل، تزامناً مع تعافي الإنتاج عقب انخفاضه بنحو 1 مليون برميل يوميا في ظل اضطرابات الطقس التي تسببت في انخفاض معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2022.

وأشار التقرير، إلى أنه أيضا تضمنت أهم العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط تفاقم أزمة القطاع العقاري واستمرار انكماش نشاط التصنيع في الصين، مع توقع تباطؤالنمو الاقتصادي لأكبر مستورد عالمي للنفط، مما آثار المخاوف بشأن ضعف الطلب.