شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. صعود جماعى للمؤشرات اليوم بتداولات 6.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 27665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 33901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 6822 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9581 نقطة.