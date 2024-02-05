وزير السياحة والآثار يلتقى وزير التراث الوطنى والفنون بمالطا لبحث التعاون

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القاهرة - سامية سيد - التقى منذ قليل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، Owen Bonnici وزير التراث الوطنى والفنون بجمهورية مالطا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة والآثار.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء بما يساهم فى الدفع قُدمًا نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر بين الدولتين فى مجال السياحة والآثار، ولاسيما فى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة التى تربط بين الدولتين والممتدة منذ أقدم العصور.

وتناول اللقاء مناقشة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بأحد متاحف مدينة ڤالتا عاصمة جمهورية مالطا، حيث أشار وزير التراث الوطنى والفنون إلى الاهتمام الكبير الذى توليه جمهورية مالطا للحضارة المصرية العريقة وشغف المواطنين فى مالطا بها.

كما أبدى الطرفان رغبتهما فى تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين، بما يعمل على تنشيط حركة السياحة الوافدة من مالطا إلى مصر، وتنظيم ورش عمل منفصلة لدراسة سبل التعاون فى مجال سياحة التنقل باليخوت والاستفادة من خبرة جمهورية مالطا لريادتها فى هذا النمط السياحى فى البحر الأبيض المتوسط.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد Noel Zammit الرئيس التنفيذى لوزارة التراث فى مالطا، والسفير خالد أنيس سفير مصر فى مالطا، وأحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.