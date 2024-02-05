تعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "مصراوي" باستقرار سعر الدولار في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد الانخفاض الحاد في سعره خلال تعاملات أمس الأحد، وهو ما ساهم في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وخلال تعاملات اليوم، سجل سعر الدولار نحو 54 و55 جنيها بالسوق الموازية بعد أن تراجع بنحو 18 جنيها خلال تعاملات أمس الأحد، مقارنة بمستوياته في منتصف الأسبوع الماضي، وسط حالة من الذعر بين المضاربين بقرب خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي.

ويأتي انخفاض سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي، وهو ما فسره بعض الخبراء من المصرفيين والمحللين بأنه تمهيد لعودة المركزي إلى مرونة سعر الصرف وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي والذي يمول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وعزز إعلان صندوق النقد الدولي عقب رفع المركزي سعر الفائدة بساعات قليلة بشأن الانتهاء من أعمال المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مصر وسط تقدم في المفاوضات من زيادة مخاوف المضاربين على الدولار.

ويعني إعلان صندوق النقد الدولي الاقتراب من صرف 700 مليون دولار لمصر، بخلاف تقديم تمويل إضافي لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد تضرره من التوترات بالمنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتم تداول أنباء في مجتمع المال والأعمال- غير مؤكدة رسميا وفقا لـ "مصراوي"- عن وجود مفاوضات بين مصر ومستثمرين إماراتيين لشراء أرض في مدينة الحكمة بقيمة قد تصل إلى نحو 22.5 مليار دولار، ما أدى إلى تعميق مخاوف المضاربين من تكبدهم خسائر طائلة في حال وفرة النقد الأجنبي بالبنوك بما أدى إلى إحجامهم عن الشراء، وفق ما قاله مصرفيون ومحللون تحدث إليهم مصراوي في وقت لاحق.

وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء خلال آخر عامين بعد هجرة أموال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية وخروج نحو 22 مليار دولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.