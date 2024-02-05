شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الذهب يواصل التراجع ويسجل 3350 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” اليوم الإثنين 5-2-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما تشهده أسعار الذهب من تراجع، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

سعر جرام الذهب فى مصر يواصل التراجع ويسجل 3350 جنيها لعيار 21

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين عقب هبوط سعر الذهب بحوالي 550 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3350 جنيها للجرام.

الدولار يواصل النزيف فى السوق السوداء إلى 55 جنيها

واصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء اليوم الإثنين، وتراجع من مستوى 56.4 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس الأحد، إلى 55.40 جنيه للدولار صباح اليوم، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين.

التنمية الصناعية: دراسة لتمكين القطاع الخاص من تشغيل 16مصنعا حكوميا للصناعات الغذائية

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً تنسيقياً مع كلاً من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم الصناعة المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).

البورصة المصرية.. صعود جماعى للمؤشرات اليوم بتداولات 6.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 78 دولارا للبرميل

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الحالي بارتفاع ملموس اليوم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

فوز "المالية والضرائب" بجائزة «أفضل منصة» و«أفضل محتوى إبداعى بمنصات التواصل"

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتكريم وحدة التواصل الاجتماعى بوزارة المالية، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عقب فوز الصفحة الرسمية لوزارة المالية بالفيسبوك التى تقوم وحدة التواصل الاجتماعى بإدارتها، بجائزة «أفضل منصة» عن قطاع «المالية»، وفوز الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية بالفيسبوك التي تقوم بإدارتها وحدة الإعلام بالمصلحة بجائزة «أفضل محتوى إبداعي على منصات التواصل الاجتماعى».