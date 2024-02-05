إنجاز 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمرين في 17 قطاعا اقتصاديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجز المركز السعودي للأعمال الاقتصادية 160 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر، تضمنت مراجعة نحو 150 نظاما ولائحة، وإجراء 600 تحديث على الاشتراطات والمتطلبات؛ بهدف تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية في المملكة، وذلك بالتكامل مع المركز الوطني للتنافسية والجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.

وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، أن الإنجازات التي تحققها منظومة التجارة أتت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وبين أن جهود المركز أسهمت في استحداث مبادرات تشريعية وإجرائية وتقنية على مستوى 17 قطاعا اقتصاديا، بالتكامل مع 112 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمت نحو 280 ممثلا حكوميا؛ إلى جانب إشراك قطاع الأعمال بأخذ مرئياته خلال أعمال تحسين رحلة المستثمر وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بها.

ويتناول المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الإصلاحات المنجزة لتطوير رحلة المستثمر في المملكة، خلال حملته التي أطلقها اليوم؛ لتوعية قطاع الأعمال بأثر هذه الإصلاحات على تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين الأطر التنظيمية، إلى جانب رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية.

يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالميا، في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تحسين رحلة المستثمر: