رقم قياسي للعاملين في القطاع الخاص السعودي يتجاوز 11 مليونا

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وأرجع المرصد الوطني للعمل (NLO) ذلك، في تقرير حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص ليناير 2024، إلى كثير من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال يناير 2.33 مليون سعودي، إذ بلغ عدد المواطنين الذكور 1.37 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات 952.4 ألف مواطنة.
في المقابل، بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.73 ملايين مقيما أجنبيا، منهم 8.38 ملايين مقيم، و339.8 ألف مقيمة.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين ليناير، حيث انضم 32.4 ألف مواطن للمرة الأولى في القطاع الخاص.
يذكر، أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار كثير من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلا دوريا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص»، الذي ينشر بشكل شهري، ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، إذ يعد المرصد الوطني للعمل مرصدا وطنيا أسس بأمر سام كريم فيم 2010، ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات سوق العمل.
العاملون في القطاع الخاص يناير 2024
- الإجمالي 11,054,576 عاملا
- مبادرات منظومة الموارد البشرية.
- زيادة خلق الوظائف.
- ازدهار القطاع الخاص.
- الإصلاحات الاقتصادية.
- الدعم الحكومي.
- الإجمالي 2,327,858 سعوديا
- الذكور 1,375,478 مواطنا
- الإناث 952,380 مواطنة
- الإجمالي 8,726,718 أجنبيا.
- الذكور 8,386,925 مقيما.
- الإناث 339,793 مقيمة.
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