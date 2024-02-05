شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح رأس المال السوقي.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 978ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر25 مليار جنيه.

المؤشر الرئيس

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 33ر0% ليصل إلى مستوى 75ر27665 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 09ر2% ليصل إلى 93ر6822 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 1ر2% إلى قيمته، ليصل إلى 76 ر9581 نقطة.