تعاون بين التأمينات الاجتماعية وصندوق الإيداع المغربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمقرها في الرياض أمس مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية، حيث وقع المذكرة محافظ المؤسسة عبدالعزيز البوق، ومدير عام صندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير. وتنص المذكرة بين الطرفين على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والأبحاث وغيرها من الدراسات الهادفة إلى تحسين الأداء التأميني وتطويره لخدمة المستفيدين وحماية حقوقهم وصيانة مصالحهم. كما تناولت المذكرة الاستفادة من الخبرات والمعلومات والتجارب لكلا الجهتين في مجالات أنظمة التأمين الاجتماعي والمجالات التي تتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وإدارتها وفق الاحتياجات المطلوبة، إلى جانب تبادل الزيارات وحضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بأنظمة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تشارك الخبرات الاستشارية والإحصائية العاملة في مجال أنظمة التأمين الاجتماعي؛ بحسب حاجة العمل ومقتضياته، أو برامجه التنفيذية والتطويرية. أهداف المذكرة: تبادل المعلومات والخبرات بالتشريعات والأبحاث.

الاستفادة من الخبرات والمعلومات في مجالات أنظمة التأمين.

تبادل الزيارات وحضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات.

تشارك الخبرات الاستشارية والإحصائية في مجال أنظمة التأمين.

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