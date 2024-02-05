9 ملايين ريال مكافآت لمبلغين عن أوقاف مجهولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرفت الهيئة العامة للأوقاف مجموعة من المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، وذلك حسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، التي أصدرت سابقا.

وأنهت الهيئة بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات، حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال (أصول ونقود).

وتهدف خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة إلى إحيائها وتحقيق شروط واقفيها.

وأقرت الهيئة عددا من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم للإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الالكترونية المعتمدة، وحددت مكافأة المبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.

ويلزم لقبول البلاغات استيفاء الشروط والأحكام الواردة في قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، يأتي في مقدمتها تقديم البلاغ عبر الموقع الالكتروني، وأن لا يكون للوقف ناظر، وأن يكون البلاغ مدعما بالمستندات اللازمة لإثبات الوقف.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

مكافأة المبلغ:

5 % من قيمة الوقف حد أقصى مليون ريال

شروط الإبلاغ: