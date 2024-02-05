شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.68% ليتداول عند 1.2535 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.34%، إلى 1.1668 يورو. سعر الدولار وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع أمام عملات رئيسية اليوم الإثنين، مع تراجع رهانات المتعاملين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام في ضوء استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي.

وانخفض الين والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى المستويات في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة.

