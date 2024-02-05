شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 17 مليار دولار لدعم التحول من الغاز إلى الهيدروجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، الموافقة على خطط لدعم محطات توليد الكهرباء بالغاز، والتي يمكنها التحول إلى الهيدروجين بتكلفة دعم تبلغ 17 مليار دولار.

ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتكملة النقص في تقطع الطاقة المتجددة والإسراع بالتحول إلى توليد للطاقة منخفض الكربون. التحول من الغاز إلى الهيدروجين في ألمانيا كما يأتي هذا بعد ضغوط من الصناعة المتعطشة لمزيد من التفاصيل، بعد أن وعدت الحكومة بهذه الاستراتيجية العام الماضي في الوقت الذي تعتمد فيه ألمانيا على الهيدروجين للمساعدة على الابتعاد عن الغاز والفحم.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية طرح المناقصة لمحطات الغاز الأربع التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 10 جيجاوات ستجرى قريبا دون أن تحدد موعدا لذلك. خطط التحول للهيدروجين بحلول عام 2032 كما أكدت أنه يجب وضع خطط التحول للهيدروجين بحلول عام 2032، لتمكين تحويل المحطات بالكامل إلى الهيدروجين بين عامي 2035 و2040.

وسيبلغ الدعم الحكومي للشركات لبناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز الجاهزة للتحول إلى الهيدروجين في المستقبل، نحو 16 مليار يورو (17 مليار دولار)، ويتضمن دعم رأس المال والتشغيل.

