شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 5-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 5-2-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: إعمار مصر للتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعبوات الطبية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وآسيك للتعدين-اسكوم، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وشركة مستشفى كليوباترا، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 178.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 5.38%، واستحوذت المؤسسات على 25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 925.5 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، 81.7 مليون جنيه، 181.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 27665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 33901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 6822 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9581 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 6745 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 53.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.33%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.818 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.05%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 48.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.79%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 22.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.58%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 37.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 3.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.226 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 123.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 64.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%.

- البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) بسعر إغلاق 77.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.