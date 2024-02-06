شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.04 %، ما يعادل 2.68 نقطة، ليصل عند 7612.86 نقطة. سندات الخزانة من ناحية أخرى، كشف تقرير اقتصادي عن انتعاش عوائد سندات الخزانة، والأسهم الأمريكية، بعد تقرير الوظائف غير الزراعية، فيما ارتفع الدولار، بينما شهدت أسعار النفط تذبذبا.

ووفقا للتقرير، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد النتائج الإيجابية لتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر في يناير وتصريحات باول لبرنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس مما أدى في ارتفاع التوقعات بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة مما دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع إلى 4.08%.