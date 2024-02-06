شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق الثلاثاء 6 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الدواجن في مصر لليوم الثالث على التوالي بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة نفوق الدواجن لدي المزارع وتحركات أسعار الفراخ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن 100 و106 جنيهات للمستهلكين.

وفي ذات السياق ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 91 و93 جنيها مع تراجع كبير في المعروض بسبب موجة البرد الحالية، ويصل السعر في السوق للمستهلكين بين 100 إلي 105 جنيهات حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلي 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 180 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها، وتصل المستهلكين 170 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 151 جنيها، وتصل المستهلكين بسعر 180 جنيها.