شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب السعودية» تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بـ138.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأنابيب السعودية فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 138.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد حتى 12 شهرا.

وأضافت أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثالث والرابع من العام 2024م.