الاقتصاد

«أنابيب السعودية» تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بـ138.6 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأنابيب السعودية فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 138.6 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد حتى 12 شهرا.
وأضافت أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثالث والرابع من العام 2024م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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