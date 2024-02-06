شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني: توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2023، بقيمة 1.050 مليار ريال.

وقال البنك في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5 مليار سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.70 هللة بعد خصم الزكاة، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

وبحسب البنك ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الأحد 11 فبراير الحالي، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

تجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار المجلس بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023.