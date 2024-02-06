شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء يسجل 3450 جنيها بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
اسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3942 جنيها.
عيار 21 يسجل 3450 جنيه.
عيار 18 يسجل 2957 جنيها .
عيار 14 يسجل 2280 جنيها.
الجنيه الذهب 27600 جنيه.
الذهب العالمي
خلال الأسبوع الماضي استطاع الذهب أن يسجل ارتفاع بنسبة 1% وذلك بعد أن فقد نصف مكاسبه تقريباً ليغلق عند المستوى 2039 دولار للأونصة بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى في شهر عند 2065 دولار للأونصة.
خسائر الذهب ناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي والتي أظهرت مرونة مستمرة في أكبر اقتصاد في العالم مما يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
هذا وقد صرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجريت معه يوم أمس إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وأن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تسبب هذا في تغير رهانات الأسواق بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية بشكل كامل، فقد تراجعت توقعات خفض الفائدة في مارس القادم إلى 14%، كما استمر تقليص الأسواق لتوقعاتهم لخفض الفائدة في مايو القادم إلى 52%، وفي المقابل تتزايد التوقعات أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة مع بداية النصف الثاني من العام.
إن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لشراء السبائك.
وعلى الرغم من ذلك شهد المعدن النفيس بعض الدعم في الجلسات الأخيرة من زيادة الطلب على الملاذ الآمن، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى هذا ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال تداولات اليوم بنسبة 1.5% لتسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.100%، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع.
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