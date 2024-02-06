سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6-2-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، الموافق 6-2-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

توقف سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه المصري في كافة فروع بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

وواصل سعر الدولار الأمريكي، استقراره في بنك البركة عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار استقراره في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مقابل نظيره في مصر، في فروع بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات، مقابل الجنيه المصري، في كافة فروع بنك القاهرة الحكومي 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في مصر، في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار اليوم مساره المستقر، في البنك التجاري الدولي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.