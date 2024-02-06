زيادة 25 جنيها.. ارتفاع في سعر الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام 25 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

يأتي هذا بعد انخفاض سعر جرام الذهب بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات أمس، ليصبح إجمالي التراجع خلال الأيام الخمسة الماضية نحو 700 جنيها، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية قد فقد نحو 18 جنيها من قيمته مسجلا نحو 54 و55 جنيها بتعاملات اليومين الماضيين مقارنة بنحو 73 جنيها في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2283 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2936 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3914 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بزيادة 0.37 دولار بنسبة 0.02% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.