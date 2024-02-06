شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.43% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 33 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.945 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 27270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 33657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11610 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9486 نقطة.