شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تُطلق النسخة الثامنة من معرض "متجري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة جدة, اليوم, بالتعاون مع غرفة جدة, النسخة الثامنة من معرض "متجري"، الذي يهدف إلى تحقيق رؤية الجامعة الحديثة بتمكين الشباب ودعمهم لمواجهة التحديات وفق مخرجات سوق العمل المحلية وتنمية العجلة الاقتصادية وتحقيقاُ لرؤية المملكة 2030.

ويضم المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز المؤتمرات بحي الفيصلية, 50 متجراً لرواد الأعمال من طلاب وطالبات الجامعة، تشتمل على العديد من المنتجات المتنوعة كالملابس والقهوة والإكسسوارات والمصنوعات اليدوية وغيرها.

