شكرا لقرائتكم خبر عن 35 بندا على طاولة عمومية «إليانز إس إف».. 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024مـ ،عن طريق وسائل التقنية الحديثة. جدول أعمال الجمعية| قالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

وأضافت أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة الأولى من النظام الأساس المتعلقة بالتأسيس، والتصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.

وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات، والتصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس المتعلقة باستثمارات الشركة، والتصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس المتعلقة برأس المال.

ويشمل جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم، والتصويت على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.

وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال، والتصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال.

ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة، والتصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساس المتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس، والتصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضحت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر، والتصويت على تعديل المادة الواحد والعشرين من النظام الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس، والتصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة بالاتفاقيات والعقود، والتصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرين من النظام الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات.

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية، والتصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات، والتصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

ويتضمن: التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثين من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات، والتصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر.

ومن ضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات، والتصويت على تعديل المادة الأربعين من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات، والتصويت على تعديل المادة الواحدة والأربعين من النظام الأساس المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.

ويشمل جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساس المتعلقة بالوثائق المالية، والتصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعين من النظام الأساس المتعلقة بالزكاة والاحتياطي.

ويتضمن: التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين من النظام الأساس المتعلقة بخسائر الشركة، وللتصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساس المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل المادة الخمسين من النظام الأساس المتعلقة بانقضاء الشركة.