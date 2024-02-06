شكرا لقرائتكم خبر عن "نحتفي بإسهامك".. تفاصيل تكريم الفائزين بجائزة المحتوى المحلي 14 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكرم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الفائزين بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الثانية تحت شعار "نحتفي بإسهامك"، في حفل سيقام 14 فبراير الجاري، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحكيم للجائزة وفق معايير تقييم محددة لجميع المحاور والمسارات من قبل محكمين خبراء.

وتستمر رحلة الجائزة بنسختها الثانية بعد مرورها بعدة مراحل تمثلت في إعلان انطلاق النسخة الثانية وفتح باب التسجيل خلال شهر سبتمبر 2023، ومن ثم مرحلة التقديم التي انتهت في ديسمبر 2023، مروراً بمرحلة التأهيل والتقييم بنفس العام، وصولاً إلى مرحلة التحكيم التي تم الانتهاء منها ضمن شهر يناير، وختامها بمرحلة تكريم الفائزين القادمة ضمن حفل الجائزة. جائزة المحتوى المحلي أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن بن عبد الله السماري أن الجائزة تأتي نتاجاً للحراك الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 بطموحات وتطلعات واعدة وما تبعها من تحقيق للعديد من الإنجازات، حيث يسهم المحتوى المحلي في تمكين القدرات والكفاءات والموارد المحلية لتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، وتشكيل أكثر من 350 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في القطاعات الحكومية كافة، ووصول نسبة المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين 92%، وارتفاع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية لأكثر من 40%، ما يوضح أثر التحفيز والتوعية للفئات المستهدفة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.

وبيّن أن عدد المتقدمين للجائزة وصل إلى 535، ونظراً لأهمية الجائزة؛ سعت الهيئة لتطويرها عن نسختها الأولى من خلال استحداث مسارات ومحاور جديدة بالإضافة إلى التوسع في نطاق الفئات المستهدفة، حيث تضمنت النسخة الثانية 20 جائزة و4 شهادات تكريم.

يذكر أن الهيئة تسعى من خلال الجائزة إلى دعم وتحفيز القطاعين العام والخاص وعلى مستوى الأفراد، عبر مساهمتهم في تنمية المحتوى المحلي.